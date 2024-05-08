"أساسيات النشر العلمي الطبي" ورشة عمل بطب سوهاج

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج ورشه عمل تحت عنوان "أساسيات النشر العلمي الطبي" وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و الأطباء المقيمين وأطباء الإمتياز بقاعة الدكتور محمود رياض بمبني المستشفى الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تولي اهتماما كبيراً بالبحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي لما له من دور كبير في تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، حيث تحرص الجامعة علي تنظيم تلك الورشه بهدف مساعدة الباحثين على معرفة خطوات عملية النشر العلمي، والالتزام بشروط نشر البحث العلمي في المجلات العلمية المختلفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية والدكتور الشاذلي صالح وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم تلك الورشة جاء على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر للكلية والذي شارك به ٢٢ قسم من أقسام الكلية الاكلينيكية والاكاديمية حيث تعد الورشة بيان عملي و نقطة تحول في مسيرة الأطباء الجدد وطريقهم لاتخاذ الخطوة الأولى في مجال البحث العلمي في حياتهم العملية.

وقال الدكتور أحمد مختار ابودهب المدرس بقسم الأشعة والمدرب المعتمد بالمجلس الأعلى للجامعات وأمين تنظيم المؤتمر بان الورشة تهدف لتعريف الأطباء بأساسيات هامه في البحث والنشر العلمي في المجال الطبي من حيث نوعية الأبحاث والمحتويات الأساسية للبحث العلمي وأنوع المجلات العلمية ومواصفاتها.