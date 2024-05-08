بسبب الأزمة الدفاعية.. الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لمواجهة بلدية المحلة

يجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياسر إبراهيم مدافع الفريق للمشاركة في مباراة بلدية المحلة يوم الأحد المقبل بالدوري الممتاز.

ويعاني فريق الأهلي من أزمة دفاعية كبيرة قبل مباراة البلدية في ظل إيقاف محمد عبدالمنعم وشكوك حول مشاركة رامي ربيعة بعد الاصابة في مباراة الاتحاد السكندري أمس بكدمة قوية أسفل الكاحل ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

وعاد ياسر إبراهيم للمشاركة في التدريبات الجماعية منذ أيام بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية وكان هناك اتفاق على عدم المجازفة باللاعب في المباريات المقبلة وتجهيزه بشكل كامل لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.

وفضل مارسيل كولر منح ياسر إبراهيم فرصة كافية وتأجيل العودة إلى قائمة المباريات من أجل الوصول إلى أفضل فورمة بدنية، ليكون الثنائي قادر على تنفيذ التعليمات الفنية بشكل قوي في أرض الملعب.