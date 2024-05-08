حبس 6 تجار مخدرات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس 6 تجار مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات بمدينة نصر.

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبرموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الخارجين عن القانون بالترويج للمواد المخدرة بإحدى المناطق بمدينة نصر، واضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

أسفرت الجهود عن ضبط (6 أشخاص – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (كميات من مخدرى "الإستروكس، الهيروين" – كمية من الأقراص المخدرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحياتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.