واشنطن بوست: «عملية نور».. إيران توسع حملتها العلنية ضد النساء وسط حالة من الغضب

وسط التركيز العالمى على الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، كثفت طهران من حملتها الداخلية على النساء، ومنحت الشرطة صلاحيات موسعة لفرض قواعد اللباس المحافظ.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن موجة القمع الجديدة يبدو أنها واحدة من أهم الجهود المبذولة لدحر المكاسب الاجتماعية فى أعقاب الحركة الاحتجاجية لعام ٢٠٢٢، وهى انتفاضة استمرت أشهر وتحديت الفصل بين الجنسين وحكم رجال الدين.



ويشتبه بعض الإيرانيين فى أن الحكومة تستخدم المخاوف من حرب إقليمية كغطاء لتشديد قبضتها فى الداخل. ويقول آخرون إنها مجرد أحدث طلقة فى حملة طويلة الأمد تهدف إلى إخماد جميع أشكال المعارضة.



رد فعل واستجابة

لكن رد الفعل الشعبى العنيف كان سريعا وفى العديد من الحالات، أظهرت مقاطع فيديو لنساء تم احتجازهن بعنف حشودًا من المارة يتجمعون لدعمهن. والآن، يبدو أن السلطات تستجيب للضغوط الرامية إلى الحد من أساليبها العنيفة.



فيوم الإثنين الماضي، أدلت الشرطة الوطنية الإيرانية ببيان نادر لوسائل الإعلام المحلية حول حملتها الجديدة لفرض الحجاب، حيث قال متحدث باسم الشرطة إن الضباط لن يحيلوا القضايا إلى القضاء، مما قد يزيل التهديد بتوجيه تهم جنائية للنساء المحتجزات.



وألقى المتحدث الذى لم يذكر اسمه باللوم على "تيارات وسائل الإعلام الخبيثة التى تسعى إلى تقسيم واستقطاب المجتمع" فى إشارة واضحة إلى مقاطع الفيديو التى تصور قمع الشرطة والتى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" مع الإيرانيين الذين شهدوا حملة القمع وتحققت من أربعة مقاطع فيديو لنساء يتم احتجازهن قسرًا؛ وفى واحدة من طهران، نُشرت فى ١٦ أبريل، استخدمت قوات الأمن مسدسًا صاعقًا على امرأة قبل جرها من أحد شوارع المدينة إلى شاحنة.

ورفض متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فى نيويورك التعليق على هذه القصة.



لا يريدون جثة أخرى



الشرطة لا "تتراجع"، بل تحاول إيجاد طريقة لتنفيذ حملة القمع "باحتكاك أقل"، بحسب تارا سبهرى فار، باحثة بارزة فى الشئون الإيرانية فى "هيومن رايتس ووتش".



وأضافت: “إنهم لا يريدون جثة أخرى على أيديهم”، فى إشارة إلى مهسا أميني، وهى امرأة كردية شابة كانت وفاتها فى حجز “شرطة الأخلاق” الإيرانية فى عام ٢٠٢٢ بمثابة شرارة الاحتجاجات على مستوى البلاد.



وقالت دينا قاليباف، صحفية مستقلة وطالبة جامعية تبلغ من العمر ٢٣ عامًا، اعتقلت من قبل الشرطة فى محطة مترو بطهران فى ١٥ أبريل: عندما أصررت على أن أدفع الضرائب وأن لى الحق فى استخدام المترو، أخذونى بعنف إلى إحدى الغرف.



وكتبت على موقع X: "ضربونى بالصدمة الكهربائية. طوال الوقت، قاموا بتقييد ذراعى واعتدى عليّ أحد الضباط جنسيًا".



وعرضت السلطات الإفراج عنها بكفالة الأسبوع الماضي، لكنها طالبتها بالتوقيع على خطاب يفيد بأن ادعاءاتها بالاعتداء الجنسى غير صحيحة. وقال صديق العائلة إنه عندما رفضت قاليباف، تم سحب العرض.



"عملية نور"

وأعلنت الشرطة إطلاق عملية "نور" فى خطاب مصور فى ١٢ أبريل ضمن حملتها لفرض الحجاب، متعهدة "بالتعامل قانونيا مع المخالفين" لقانون الحجاب.



وتصر السلطات الإيرانية على أن حملتها المسماة "نور" تستهدف الشركات والأفراد الذين يتحدون قانون الحجاب، بهدف الاستجابة لمطالب المواطنين المتدينين الغاضبين من العدد المتزايد للنساء غير المحجبات فى الأماكن العامة.



لكن ناشطى المجتمع المدنى وممثلى المعارضة يقولون إن الحملة لا تهدف على ما يبدو إلى فرض ارتداء الحجاب الإلزامى فحسب، بل أيضا إلى كبت أى معارضة أشمل فى لحظة ضعف بالنسبة للحكام الدينيين.



ويلزم القانون المرأة بتغطية شعرها وارتداء ملابس فضفاضة تخفى شكل جسدها، وتختار العديد من النساء الإيرانيات ارتداء الحجاب لأسباب دينية أو ثقافية، ويحظى القانون الذى يفرض الحجاب بدعم قوى بين المحافظين فى البلاد.



لكن العديد من الإيرانيين يعتقدون على نحو متزايد أن الحجاب يجب أن يكون اختيارًا شخصيًا للمرأة، وليس مسألة حكومية.



وبينما انسحب الناس من الشوارع، استمرت العديد من النساء فى الظهور فى الأماكن العامة بدون ملابس، وهو عمل صغير ولكنه ذو معنى من التحدى الذى لم يكن من الممكن تصوره فى يوم من الأيام.



ضغوط اقتصادية

حاولت الحكومة ممارسة ضغوط اقتصادية باستخدام كاميرات المرور لتغريم النساء غير المحجبات وحرمان النساء المتهمات بانتهاك القانون من القدرة على العمل أو متابعة التعليم، وإغلاق الشركات المتهمة بخدمة أو توظيف النساء اللواتي تحدين قواعد اللباس. لكن بعض النساء والفتيات ظللن شجاعات.



وقالت امرأة تبلغ من العمر ٤٠ عامًا من طهران: «نحن النساء الإيرانيات وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الموت أو الحرية بالنسبة لنا، سندفع أى ثمن، لكننا لن نعود إلى ما كانت عليه الحياة قبل الانتفاضة».



وأضافت: "إذا ارتدينا الحجاب، يبدو الأمر كما لو أن دماء القتلى فى الاحتجاجات تحت أقدامنا".

وأفاد العديد من الإيرانيين الذين أجرت صحيفة "واشنطن بوست" مقابلات معهم، بوجود أعداد أكبر من رجال الشرطة فى الشوارع ومعاملة أكثر قسوة للنساء والفتيات. وتحدثوا بشرط أن يتم التعرف عليهم بأسمائهم الأولى خوفا من الانتقام.



وقالت ياسمين رمزي، نائبة مدير المركز المستقل لحقوق الإنسان فى إيران ومقره واشنطن، إن التقارير الواردة من البلاد من المحتمل أن تكون مجرد عينة صغيرة مما يبدو أنه حملة قمع بعيدة المدى.

