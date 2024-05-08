حرب الخشخاش تشعل التوتر العرقي فى بدخشان شمال أفغانستان

عرض أكثر من 100 من سكان منطقة دريم بدخشان شمال شرق أفغانستان، خلال احتجاجات واسعة لهم، جثة نظام الدين باي، وهو شخص قتل على يد أشخاص مرتبطين بطالبان.

وردد هؤلاء المتظاهرون شعارات مناهضة لطالبان البشتون واتهموهم بإطلاق النار على المدنيين ودخول المنازل السكنية بشكل غير قانوني.

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا حول جثمان نظام الدين باى "العدالة" وطالبوا باستسلام عناصر طالبان المتهمين بالقتل. وهتف عدد من المتظاهرين "الموت للإمارة".

ويقال إن حركة طالبان جاءت لتدمير حقول الخشخاش فى قرية قرلاك، لكن صاحب الحقل واجه مقاومة وقتل هذا الشخص على يد قوات طالبان.

ويزعم أحد المتظاهرين أن قوات طالبان أطلقت النار على المدنيين.

وقال أحد المتظاهرين: "هذه تظاهرتنا لحماية شرفنا وقيمنا. البشتون موجودون داخل منازلنا وخصوصياتنا. لقد تظاهر شعبنا وأمتنا لهذا السبب. نطلب من الحكومة (فى إشارة إلى طالبان) تسليم قاتلنا".

ويوصف دخول عناصر طالبان إلى المنازل والحقول بـ"الغزو" من قبل سكان مديرية دريم، ويطالبون حركة طالبان بوقف هذه الحالات فى أسرع وقت ممكن.

وقال أحد المتحدثين باسم سكان دريم: "أهلنا رأوا أن أعراضهم ودينهم قد انتهكوا فدخلوا المنازل وكسروا جدرانها. واضطر الناس إلى التحرك وحماية أنفسهم من هذه الخطوة الجبانة وغير المشروعة".

وبعد يوم من هذا الحادث، أطلقت قوات طالبان النار أيضًا على سكان منطقة "أرجو" فى بدخشان، وقالت مصادر محلية فى بدخشان لصحيفة ديلى إنفورميشن اليومية إن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب خمسة آخرون على الأقل فى هذا الحادث. القتيل فى أرجون يدعى "عبد الباسط".

وقالت مصادر شعبية إن الصراع بين طالبان والسكان المحليين وقع فى قرية "غانده تشيشمي" بمنطقة أرجو بعد أن منعت حركة طالبان تدمير مزارع الأفيون. واحتج السكان المحليون على حركة طالبان فى أرجو بالمجارف والعصي.

وكتب ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، على حسابه "x" أنه تم تعيين وفد قارى فسيح الدين، رئيس أركان جيش هذه المجموعة، للتحقيق فى عملية تدمير حقول الخشخاش وحل المشاكل الناتجة عنها فى بدخشان.

وقال إن من واجب هذه اللجنة التحقيق فى الأحداث الأخيرة التى وقعت فى بدخشان وتقديم تقريرها إلى رئيس وزراء هذه المجموعة.

وقال مجاهد: "تم زراعة نبات الخشخاش فى عدد من أقضية بدخشان وبدأت أيضًا عملية إتلافه للقضاء على هذه الظاهرة المعادية للإنسان والتهريب". ولا تستثنى أى منطقة من هذا الحكم.

وقال مجاهد إن بعض الأشخاص الذين وصفهم بأنهم "مجرمون" هاجموا قوات أمن طالبان التى كانت تشارك فى الحرب ضد نبات الخشخاش.

وتركز حركة طالبان على مكافحة زراعة الخشخاش، فى حين أنها حصلت خلال العقدين الماضيين على جزء من دخلها الحربى من زراعة المخدرات وتصنيعها ونقلها.

ومع ذلك، فى أبريل ٢٠٢٢، أصدر الملا هبة الله أخونزاده، زعيم حركة طالبان، مرسومًا بشأن زراعة المخدرات وإنتاجها وتهريبها واستهلاكها وبيعها فى أفغانستان.

وذلك على الرغم من أن وزارة الداخلية ومديرية استخبارات طالبان منعت أى نوع من التجمعات والمسيرات الاحتجاجية ضد هذه الجماعة. ولدى طالبان تاريخ فى اعتقال مرتكبى ومنظمى التجمعات والمسيرات الاحتجاجية.

الفرق بين جماعات طالبان

معظم سكان بدخشان من غير البشتون، لكن مع صعود حركة طالبان، حاولوا زيادة الوجود العسكرى لقوات البشتون فى هذه المحافظة.

وفى نفس العملية، تمت إزالة جزء من طالبان من أصل طاجيكستانى من المناصب المحلية المهمة والرئيسية، وبدلًا منهم، تم تعيين طالبان من أصل بشتونى ومعظمهم من المحافظات الجنوبية.

ولعبت حركة طالبان بدخشان، بقيادة قارى فصيح الدين، دورًا بارزًا فى تسهيل سقوط المقاطعات الشمالية الشرقية من الحكومة الأفغانية السابقة.

وكان عدد عناصر طالبان فى بدخشان كبيرا ومجهزين بأسلحة متطورة. وحتى كاميرات الرؤية الليلية. ولكن عندما وصلت طالبان إلى السلطة، نفذت تدريجيا عملية إضعاف طالبان الطاجيكية.

ورغم أن قارى فصيح الدين يعمل رئيسا لأركان جيش طالبان، إلا أنه لا يتمتع بصلاحية وقوة فى وزارة دفاع طالبان مقارنة بمنصبه العسكرى الرفيع. أما وزارة دفاع طالبان فهى حكر على حركة طالبان الباشتونية وأغلبها من الأقاليم الجنوبية ومركزها قندهار.

وبدعمه ونفوذه العسكريين فى بدخشان، تمكن قارى فسيح الدين من تعيين مولوى أمان الدين منصور، أحد المقربين منه، قائدًا لسلاح الجو التابع لطالبان، ولكن بعد فترة تمت إقالة أمان الدين منصور من منصبه وعُين قائدًا للقوات الجوية. حاكم بدخشان.

وبعد إقالة منصور من منصب قائد القوات الجوية لطالبان، تم إقالة نحو ٢٠٠ من عناصر طالبان من بدخشان من قيادة القوات الجوية لطالبان الشهر الماضي. كما تمت إقالة مولوى أمان الدين من منصب حاكم طالبان لبدخشان وتم تعيينه قائدًا للفيلق ٢١٧ بالجيش العمرى فى قندوز.