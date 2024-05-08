«الشباب» تهدد خطوط الاتصال الرئيسية فى وسط وجنوب الصومال

أوقفت الولايات المتحدة إمدادات حصص الإعاشة إلى قوات داناب الخاصة التى دربتها الولايات المتحدة بعد أن أبلغت القوات الصومالية أن بعض أعضائها يسرقون حصص الإعاشة ويعيدون بيعها. وقالت الحكومة الصومالية إنها احتجزت القوات المتورطة وبدأت تحقيقا فى هذه المزاعم. استعرضت الولايات المتحدة دعمها لداناب آخر مرة فى أكتوبر ٢٠٢١ بعد أن نشرت الحكومة الصومالية بعض الجنود ضد ميليشيا دينية مناهضة لحركة الشباب فى وسط الصومال، والتى كانت خارج التركيز المحدد لمكافحة حركة الشباب الذى يهدف الدعم الأمريكى إليه. وعلقت الولايات المتحدة كل دعمها للقوات غير الخاضعة لإرشاد أمريكى فى عام ٢٠١٧ بسبب مزاعم فساد مماثلة متكررة.

ويمثل تعليق حصص الإعاشة انتكاسة صغيرة نظرا لمدى الدعم الأمريكى لداناب. قامت القوات الأمريكية والمقاولين بتدريب مجندى الداناب منذ إنشاء اللواء فى عام ٢٠١٤، وتقوم الولايات المتحدة بتزويد المجموعة بالإمدادات والدعم بطائرات بدون طيار للدفاع عن النفس. هذه القوات مناسبة فى المقام الأول لشن غارات العمليات الخاصة، والتى تتوافق مع أهداف الولايات المتحدة المتمثلة فى استهداف قيادة حركة الشباب. وقعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع الصومال فى فبراير لإنفاق أكثر من ١٠٠ مليون دولار لبناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية فى أنحاء الصومال لكتائب الداناب.

وتعد قوات الداناب أيضًا واحدة من أكثر الوحدات العسكرية فعالية فى الصومال. ويتولى المقاولون الأمريكيون مسؤولية اختيار المجندين، وقد جعلت المعايير الصارمة المجموعة أكثر فعالية وغير سياسية مقارنة بالوحدات الصومالية الأخرى. قادت قوات الداناب عمليات التطهير الأكثر كثافة فى الهجوم التاريخى الذى شنته الحكومة الصومالية فى وسط الصومال فى عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣. كان الهجوم أول هجوم بقيادة الصومال لاستعادة أراضى كبيرة من حركة الشباب، وأدى إلى الهجوم الأكثر شمولًا، مكاسب إقليمية منذ منتصف عام ٢٠١٠. زادت الولايات المتحدة دعم الطائرات بدون طيار لداناب خلال الهجوم، وأشاد المسؤولون الأمريكيون بالمكاسب باعتبارها أهم تطور منذ سنوات.

وفى الوقت ذاته أعادت حركة الشباب إنشاء موقع لها فى منطقة غابات فى جنوب وسط الصومال، مما يهدد المكاسب الصومالية التى تحققت بشق الأنفس فى جنوب وسط الصومال والتى سيطرت عليها الحكومة إلى حد كبير منذ تحرير المناطق فى عام ٢٠٢٢. واستعادت حركة الشباب لفترة وجيزة اثنتين من المناطق. بلدات ريفية فى منطقة شابيلى الوسطى فى ٢٧ أبريل، بعد انسحاب القوات الصومالية بسبب الفيضانات الموسمية والاقتتال العشائري. زعمت الحكومة الصومالية أنها استعادت السيطرة على المدينتين دون قتال فى ٢٨ أبريل، بعد انسحاب حركة الشباب إلى غابة قريبة. تمركزت حركة الشباب فى هذه الغابة نفسها فى الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ عندما حاولت آخر مرة إنشاء موطئ قدم فى هذا الجزء من منطقة شابيلى الوسطى لاستعادة المناطق التى فقدتها خلال هجوم القوات الصومالية فى وسط الصومال عام ٢٠٢٢. ولم تتمكن القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقى من تطهير الجماعة حتى أكتوبر بعد شهر من القتال المطول.

ويهدد موطئ قدم حركة الشباب خطوط الاتصال الرئيسية ويمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لهجمات واسعة النطاق ضد المدن الرئيسية فى جنوب وسط الصومال. وتقع الغابة بالقرب من نقاط التفتيش الهامة على طول طرق الإمداد والتجارة التى تربط وادى نهر شابيلى بالمناطق المحررة مؤخرًا فى وسط الصومال، مثل عاصمة المنطقة عدن يابال. نفذت الجماعة بالفعل هجومين معقدين باستخدام سيارات مفخخة على طرفى هذا الممر الرئيسى خلال شهر رمضان ٢٠٢٤. من شأن جهود حركة الشباب لإضعاف خطوط الاتصال هذه أن تقلل من تدفق القوات والإمدادات والمساعدات الإنسانية وغيرها. جهود إعادة الإعمار فى المناطق المحررة حديثًا. وتقع الغابة أيضًا على بعد ٣٠ ميلًا من عدة بلدات فى وادى نهر شابيلي، بما فى ذلك عاصمتى المقاطعة جلالقصى وجوهر.

وقد تكون حركة الشباب مستعدة لشن هجمات واسعة النطاق على قوات الأمن فى المنطقة لتخفيف أى ضغط مضاد على موطئ قدمها هذا. يعكس نشاط التنظيم الأخير فى الغالب جهوده الرامية إلى العودة إلى المنطقة فى الربع الثالث من عام ٢٠٢٣. وفى الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، نفذ أيضًا هجومين بسيارات مفخخة على طرفى الممر، أعقبتهما جهود التسلل التى نفذتها قوات الأمن. اقتلعت فى نهاية المطاف. إلا أن الجماعة نفذت ستة هجمات إضافية بالعبوات الناسفة فى مناطق أخرى بوسط الصومال خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، يشير النقص النسبى فى الهجمات الإضافية بالعبوات الناسفة عبر وسط الصومال فى الفترة الحالية إلى أن الحركة قد تحتفظ بالموارد اللازمة لإحباط الهجمات المضادة لقوات الأمن، على عكس جهودها فى الربع الثالث من عام ٢٠٢٣. ومع ذلك، نفذت الجماعة عدة هجمات انتحارية أخرى فى جميع أنحاء الصومال خلال شهر رمضان ٢٠٢٤.