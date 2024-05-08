مدرب الزمالك: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء، قبل سفر الفريق، غدًا الخميس، إلى المغرب لخوض موقعة الذهاب في نهائي كأس البطولة الأفريقية الكونفيدرالية والمحدد موعده مساء الأحد المقبل.

وقرر مجلس الإدارة تكليف حسين لبيب رئيس النادي برئاسة البعثة ويرافقه أحمد سليمان عضو المجلس مشرفا على فريق الكرة بالإضافة للقائمة المرشحة لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للفريق الأبيض القائمة المرشحة عقب نهاية المران الختامي اليوم.

ولم يتحدد بعد حتى الآن دخول محمود عبدالرازق شيكابالا القائمة الأساسية ولكن هناك اتفاق نهائي على اصطحاب شيكابالا لدوره المهم لقيادته للاعبين.

ونجح مجلس إدارة النادي في توفير طائرة خاصة للاعبين خوفًا على الفريق من التعرض للإرهاق قبل موقعة نهضة بركان المغربي.

ورفض مجلس إدارة النادي فكرة اصطحاب جماهير مصرية على متن الطائرة الخاصة لتوفير جزء من قيمة الرحلة وفضل مجلس حسين لبيب الاكتفاء فقط بالقائمة الرسمية حفاظًا على حالة تركيز الجميع.

من جانبه أكد البرتغالي جوزيه جوميز أن الفريق أغلق ملف الدوري المصري والخسارة الأخيرة أمام سموحة والحميع تعهد على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب أمام الفريق المغربي خارج الأرض.

وأوضح البرتغالي جوزيه جوميز أن فريقه استأنف التدريبات أمس الثلاثاء بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب الهزيمة من سموحة.

وأوضح جوميز أن الجميع مستعد للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري في المغرب.

جدير بالذكر أن لقاء إياب نهائي كأس الكونفيدرالية سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.

وأضاف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول للزمالك أن البعض يهاجم الجهاز الفنى بسبب عدم الدفع باللاعبين الأساسيين أمام سموحة ولكن هذا قراري وأتحمل مسئوليته لأنني أختار التشكيل الأنسب لكل مباراة، وهناك أسباب لعدم الدفع ببعض اللاعبين الأساسيين أبرزها ضغط المباريات لأننا خضنا مباراة منذ 72 ساعة وهو وقت قليل للاستشفاء، مما دفعني لإجراء بعض التعديلات على التشكيل".