قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من مدينة بيت لحم. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نعمان محمد جبران (40 عاما)، وشقيقه نادر (47 عاما)، ونجليه مجد (22 عاما) ومحمود (20 عاما)، وأحمد حبيب موسى محمد (52 عاما)، ومحمود حسن محمد الورديات (46 عاما) بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود مصطفى عسس (41 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته. في حي إسكان الموظفين في ضاحية اكتأبا، شرق مدينة طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت نحو ضاحية شويكة شمالا قبل أن تقتحم ضاحية اكتأبا، وسط اندلاع مواجهات وسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.