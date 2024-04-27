«المركزية الأمريكية»: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس "، أن جماعة الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأضافت، أن السفينة "Andromeda Star" أبلغت عن أضرار طفيفة بها، لكنها تواصل رحلتها، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار أخرى من قبل السفن الأمريكية ، أو السفن التجارية.

ومنذ قليل، أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي، إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية بصاروخ مناسب.

وأكد المتحدث باسم جماعة الحوثي أنهم مستمرون في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وتم إصابتها بالصواريخ المناسبة.