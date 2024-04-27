8 شهداء وعشرات المصابين جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استشهد 8 مواطنين فلسطينيين، اليوم السبت، جراء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في حي السلطان بمخيم النصيرات، واستشهد أربعة مواطنين جراء تلك الاستهداف، كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب نحو ثلاثين، في قصف قوات الاحتلال لمنزل آخر داخل المخيم.

كما شن جيش الاحتلال حملة اقتحامات على عدة بلدات في محافظة الخليل منها بلدة صوريف، كما استولى الاحتلال على سيارتين في بلدة السموع، ونشر الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية في شوارع مدينة الخليل وتمركزت في منطقة شعابة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في بلدة صوريف.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين بجميع أنحاء قطاع غزة، ويتزايد كل يوم عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر ليصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 34305 شهيدًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفع عدد المصابين الفلسطينيين ليصل إلى 77293 مصابًا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام.