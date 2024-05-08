الصحة: تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الصدر لـ900 ألف مواطن بالمحافظات خلال 3 شهور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ902 ألف و635 مواطنًا بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024 .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة شملت 742 ألفا و779 خدمة بالعيادات الحارجية المجانية والاقتصادية، والعيادات المسائية وأقسام الطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ19 ألفا و687 مواطنا في الأقسام الداخلية المجانية والاقتصادية والرعايات المركزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة لـ137 ألفا و370 حالة منها (87229 أشعة عادية، و43106 أشعة مقطعية، و7035 أشعة تلفزيونية).

وأشار عبد الغفار إلى إجراء منظار لـ440 حالة ما بين منظار شعبي وصدري، والقيام بإجراء 693 جراحة صدر بينهم جراحات صغرى ومتوسطة وجراحات كبرى وذات مهارة فائقة، لافتا إلى مناظرة 1666 حالة عن طريق التشخيص عن بعد Tel medicine وذلك بمستشفيات صدر (المعمورة، ومنوف، دمنهور، وطنطا، المنصورة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ).

ومن جانبه قال الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه في إطار العمل المستمر لتطوير المستشفيات التابعة للوزارة تم تطوير والتشغيل التجريبي لمستشفى صدر العياط والبدء في تشغيل الأقسام الداخلية، وتقديم الخدمات الطبية ل 6576 مواطنا بالعيادات الخارجية المجانية والاقتصادية والعيادات المسائية، وتقديم الخدمة العلاجية لـ835 مريضا بالطوارئ والأقسام الداخلية وإجراء 420 أشعة صدر خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف أنه تم تركيب وحدة تشخيص عن بعد بمستشفي صدر سوهاج، بالإضافة إلي تزويد مستشفي صدر شبين الكوم بجهاز أشعة مقطعية وإفتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفي صدر المنصورة، وتزويد مستشفي صدر بني سويف بأجهزة ليزر بقسم العلاج الطبيعي.

ومن جانبه ذكر الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 429 من الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة في الاهتمام بالعنصر البشري والتطوير المستمر لأداء الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، كما تم تدريب الأطباء بمراكز الكلي ووحدات الغسيل الكلوي على أحدث طرق الاكتشاف المبكر لمرض الدرن، والفرق بين الدرن الكامن والنشط، وذلك ضمن مبادرة البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم فحص 24029 مريض بمراكز الغسيل الكلوي بالمحافظات وجار العمل على إدراج باقي مراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات (الهيئة العامة للتأمين الصحى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية).

وأشار "أمين" إلى تدريب الأطباء والصيادلة وفرق التمريض على طرق إكتشاف الدرن وكيفية التسجيل والتوجية لمريض الدرن وحساب مؤشرات المرض والتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى التدريب على كيفية إدارة الأدوية والمشتريات الخاصة بالدرن، لافتا إلى تدريب الأطباء على كيفية استيفاء الملف الطبي الموحد للمريض بما يتناسب مع ربط الخدمات المقدمة بالمستشفيات لتسهيل الإجراءات الطبية وتخفيض تكاليف العلاج، كما تم تدريب الأطباء على أساسيات الطب الرئوي ووظائف التنفس والرعاية المركزة للجهاز التنفسي.