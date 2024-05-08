إدانة مصر للعملية العسكرية الإسرائيلية على رفح تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت إدانة مصر، للعملية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (رفح) الفلسطينية، اهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، إضافة إلى أخبار الشأن المحلي.

فمن جانبها، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "مصر تحذر من العواقب الخطيرة لعمليات الاحتلال في رفح الفلسطينية" أن مصر أدانت العملية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، ما يهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن مخاطر العملية العسكرية الإسرائيلية تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة، ويعتمدون بشكل أساسي على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمصابين والمرضى لتلقي العلاج ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وطالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، كما طالبت جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقيق المرجو منها.

ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت في (رفح) بالدبابات بعد أن شنت هجماتها الجوية على منازل المدنيين؛ مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء.

وتحت عنوان "مصر جاهزة لكل السيناريوهات.. القاهرة تبلغ إسرائيل بخطورة التصعيد".. ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه مع إعلان إسرائيل السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، دعت مصر (تل أبيب) إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أن قواته بدأت بقيادة الفرقة 162، بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والاستخبارات العسكرية، تركيز النشاط في مناطق محدودة شرق رفح ضد ما وصفه بـ«البنية التحتية» التابعة لحركة حماس.

ونشرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "نزع فتيل الأزمة في غزة.. موقف مصر الراسخ" أن وزير الخارجية سامح شكري شدد -أمس- خلال استقباله المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان - مجددا على الموقف المصري الراسخ الداعي إلى ضرورة نزع فتيل الأزمة في قطاع غزة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، موضحا مدى الخطورة الجمة للوضع المتفجر في غزة وعجز المجتمع الدولي عن منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية، مطالبا الدول الكبرى بأن تتخذ موقفا أكثر قوة وتأثيرا، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنداءات.

وفي الشأن المحلي.. وتحت عنوان "شبكة خدمات متكاملة في التجمع العمراني الجديد بالوراق" نقلت صحيفة (الأهرام) وقائع الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أسامة شوقي رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، وعدد من المسئولين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق.. حيث أكد مدبولي أهمية الأعمال التي تتم حاليا ضمن المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، وضرورة المتابعة المستمرة لها والإسراع في استكمال صرف التعويضات للمستحقين والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لإنهاء كل التعويضات المستحقة.

وأشارت إلى أنه - خلال الاجتماع - عرض وزير الإسكان موقف تطوير الأراضي ضمن المخطط العام لجزيرة الوراق، بما في ذلك سير العمل بالمشروعات المتنوعة، وكذا موقف أعمال توصيل المرافق المختلفة، موضحا أن المرحلة العاجلة من مشروع التطوير تشهد تنفيذ 50 برجا بإجمالي وحدات 2184 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، من إجمالي 94 برجا مستهدفا إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات بالمنطقة تتضمن مركز شباب، ومركزا تجاريا، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة.

وتحت عنوان "تنسيق الجهود بين القوى الفاعلة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات" ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة أكد، خلال لقائه بالفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، تميز العلاقات التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية خاصة في ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة.