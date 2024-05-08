اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23 درجة.