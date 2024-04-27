طيران إسرائيل ينفذ غارة عنيفة تستهدف المنطقة الجنوبية لخان يونس

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة جوية مكثفة استهدف بها المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أن هناك 9 منازل تضررت بشكل كبير جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا لعائلة "الجد"، وسط القطاع.

ومنذ قليل، استشهد مواطنين فلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز سالم قرب جنين.

كما استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين بجميع أنحاء قطاع غزة، فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية "حدب العلقة" في مدينة دورا جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية.

كما شن جيش الاحتلال حملة اقتحامات على عدة بلدات في محافظة الخليل منها بلدة صوريف، كما استولى الاحتلال على سيارتين في بلدة السموع، ونشر الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية في شوارع مدينة الخليل وتمركزت في منطقة شعابة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في بلدة صوريف.