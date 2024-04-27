قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة خلال اقتحام مدينة طولكرم

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة طولكرم، معززين بـ 7 آليات عسكرية، وانتشر الاحتلال في عدة أحياء داخل المدينة، وقام الاحتلال بمداهمة أحد المحال التجارية.

كما أفادت مصادرمحلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة في شوارع طولكرم، وقامت آليات الاحتلال بملاحقة السيارة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

ومنذ صباح اليوم، وينفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات على عدة بلدات في محافظة الخليل منها بلدة صوريف، كما استولى الاحتلال على سيارتين في بلدة السموع، ونشر الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية في شوارع مدينة الخليل وتمركزت في منطقة شعابة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في بلدة صوريف.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهاد مواطنين فلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط حاجز سالم قرب مدينة جنين.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية على ثلاثة منازل غير مأهولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.