ads
السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة خلال اقتحام مدينة طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة طولكرم، معززين بـ 7 آليات عسكرية، وانتشر الاحتلال في عدة أحياء داخل المدينة، وقام الاحتلال بمداهمة أحد المحال التجارية.

كما أفادت مصادرمحلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة في شوارع طولكرم، وقامت آليات الاحتلال بملاحقة السيارة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

ومنذ صباح اليوم، وينفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات على عدة بلدات في محافظة الخليل منها بلدة صوريف، كما استولى الاحتلال على سيارتين في بلدة السموع، ونشر الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية في شوارع مدينة الخليل وتمركزت في منطقة شعابة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في بلدة صوريف. 

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهاد مواطنين فلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط حاجز سالم قرب مدينة جنين.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية على ثلاثة منازل غير مأهولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

قوات الاحتلال اقتحام طولكرم إطلاق النار على سيارة اقتحامات إسرائيلية