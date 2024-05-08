انطلاق المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين العديد من المؤسسات المختلفة، والتي من بينها مندوبين من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومؤسسة اليونيسيف (UNICEF)، وعدة وزارات مثل وزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية، سيكون هناك أيضًا مندوبين من النقابة الصيادلة المصرية، وحضور عمداء كليات الصيدلة في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مندوبين من شركات الأدوية المختلفة مثل نيرهادو ويوتوبيا ومبادرة السكر برة.

ويناقش المؤتمر أهداف الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة الذي تأسس في عام 1982، ودوره في خدمة قضايا الصحة العامة المتعلقة بالمجتمع المصري.

وستشمل هذه القضايا حملات التبرع بالدم التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2023، وحملات قياس السكر، والمشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المحتاجين وعرض البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها، وسيتم التركيز على القضايا المختلفة التي تواجه مهنة الصيدلة وتسليط الضوء على الاحتياجات والتحديات المستقبلية.