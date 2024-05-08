رابطة الأندية: الدوري ينتهي 15 أغسطس والموسم المقبل سيكون استثنائيا

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن الدوري سينتهي يوم 15 أغسطس المقبل والموسم المقبل سيكون استثنائيا.

وأضاف دياب فى تصريحات إعلامية، سيكون نظام مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل مختلف للخروج من النفق المظلم

ومن ناحية أخرى كشفت رابطة الأندية المحترفة، أنه لم يتم حسم الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم حتى الآن .

وقالت الرابطة: سننتظر خطاب كاف الخاص بمعرفة الفرق المشاركة في أفريقيا والمقرر وصوله في ٣٠ يونيو المقبل.

وأضافت: سنطالب الاتحاد الأفريقي “كاف” بعد وصول الخطاب بإمكانية تحديد الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية عقب انتهاء الموسم الكروي الخاص بالدوري المصري وهو ما تم الموسم الماضي، ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة أسماء الفرق المشاركة إلى الاتحاد الأفريقي كاف بعد الاستقرار عليها مباشرة.