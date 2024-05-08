بالصور.. احتفالية مكتبة المستقبل بأعياد الربيع

نظمت مكتبة المستقبل على مدار يومين احتفالية بعنوان "مهرجان الربيع "تضمن حزمة من الفعاليات وورش العمل المتنوعة .

أكد الدكتور نبيل حلمى رئيس ادارة جمعية مصر الجديدة، أن أعياد الربيع حظيت بتجسيدها بطرق مختلفة، ولم يكن الاحتفاء بها وليد اليوم، إذ قام قدماء المصريين برسمها على جدران المعابد والمقابر ومن حقول الأزهار والورود التي رأى فيها الفنانون رمزاً للجمال والحب والصفاء، وراحة القلوب.. استلهموا ومزجوا من شذى الألوان ارق اللوحات وأعذب المعانى والتى زينت العديد من المقابر الفرعونية.

وأضاف، الأطفال استمتعوا بورش العمل وإلى تنوعت بين الرسم والتلوين والأشغال اليدوية التى تفاعلوا معها وأتقنوها في إبداع وتألق كبير، مؤكدا حرص الجمعية على تنظيم مثل تلك الفعاليات سواء الاجتماعية أو الدينية أو القومية لترسيخ وعيهم نحو حب الوطن باعتبارهم أطفال اليوم هم حاملى راية تقدم الوطن وازدهاره في المستقبل.

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