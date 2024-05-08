رئيس المركزي للمحاسبات: الجهاز يباشر دوره على أكمل وجه في نظر الحساب الختامي للموازنة

الأربعاء 08/مايو/2024 - 12:27 م

قال المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا في رئيسه أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية في لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية وذلك امتثالا لواجبات الجهاز الدستورية والقانونية لمعاونه المجلس النيابي في المراقبة على المال العام، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة الحسابات الختامية.

وشدد "بدوي" خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، على مباشرة الجهاز لدوره على الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال.

وأشار إلى أن الجهاز قدم تقاريره إلى مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياته، وأن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبرة بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس على بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.