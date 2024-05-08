تعليم مطروح: الهدوء يسود امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدرستي محمد نجا سعد الثانوية بنات ووادي ماجد الابتدائية وسط أجواء هادئة وآمنة.

وتفقد وكيل تعليم مطروح مسار امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2023 /2024 في يومها الأول بمدرسة محمد نجا، حيث اطمأن من الطالبات على انتظام عمل المنصة الإلكترونية للامتحان وتمكن جميع الطالبات من الدخول على المنصة.

وكيل تعليم مطروح: المديرية لا تدخر جهدا في تقديم الدعم للإدارة المدرسية

كما تابع وكيل تعليم مطروح امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية فى يومها الأول بمدرسة وادى ماجد الابتدائية، مؤكدا لمدير المدرسة أن المديرية لا تدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه الدعم للإدارة المدرسية فى سبيل انتظام وضبط المنظومة التعليمية.

وأوضح مدير التعليم أن طلاب الصف الخامس الابتدائي أدوا امتحان اليوم الأول في مادتي اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعة ونصف، أعقبها الدراسات الاجتماعية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، كذلك استهل طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحاناتهم بأداء امتحان اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وأدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي حاسب آلي فترة أولى لمدة ساعة واحدة، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف فقط، وكذلك أدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة التربية الفنية فترة واحدة لمدة ساعتين.

وأضاف وكيل الوزارة أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان اليوم الأول إلكترونيا وورقيا في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة 3 ساعات، والجغرافيا فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وأدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد.

وكيل تعليم مطروح: امتحانات صفوف النقل انطلقت وسط أجواء هادئة وآمنة

وأكد شحاتة أن انطلاق امتحانات صفوف النقل لكافة المراحل التعليمية جاء وسط أجواء آمنة وهادئة بكافة أرجاء مطروح، مشيراً أنه اطمأن منذ الصباح الباكر من خلال الاتصال بمديري الإدارات ورؤساء اللجان الفرعية على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات النقل بصفة عامة وامتحانات الصف الأول الثانوي (إلكترونيا وورقيا) فى كافة اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة أن العملية الامتحانية انطلقت وفق إطارها الصحيح، مشيراً أن تعليم مطروح حريص على توافر المناخ التربوي المناسب والأجواء الهادئة بكافة اللجان في أرجاء المحافظة وفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

الهدوء يسود امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

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