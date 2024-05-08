مدارس النيل المصرية توجه إرشادات حول اختبار المتقدمين على الوظائف الجديدة

قالت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، إنه تم تحديد موعد لإجراء الاختبار التخصصي للمتقدمين على الوظائف المتاحة بالمدارس، للعام الدراسي 2024- 2025، وذلك مساء اليوم الأربعاء 8 مايو من الساعة 7:00.

ووجهت مدارس النيل الإرشادات الآتية:

- استخدام جهاز كمبيوتر لإجراء الاختبار ولا يوصى باستخدام الموبايل.

- التأكد من شحن بطارية الجهاز المستخدم واستقرار خدمة الانترنت به قبل موعد إجراء الاختبار.

- وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بكم أثناء إجراء الاختبار، حيث إن الاختبار يبدأ عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بكم وكلمة المرور المرسلة إليكم على الإيميل المسجل عند التقديم.

- ضرورة مراجعة الإيميل الخاص بكم للحصول على كلمة المرور "صندوق الوارد والبريد الغير مرغوب به (Spam)".

- في حالة الدخول للاختبار، لا يمكن إعادة الدخول للاختبار مرة أخرى على جهاز آخر بعد تسجيل الدخول.

- بالنسبة لمواد اللغة الإنجليزية والفرنسية، يرجى التأكد من وجود سماعة رأس وقت الاختبار للإجابة على أسئلة الاستماع.

- يفضل استخدام متصفح Google Chrome.

- في حالة عدم وضوح الصورة، يرجى إعادة تحميل الصفحة Refresh Or Press F5.

وسنوافيكم برابط الاختبار واسم المستخدم وكلمة السر لاحقًا عبر البريد الإلكتروني.

وكانت مدارس النيل المصرية الدولية أعلنت بدء قبول طلبات التوظيف للمهنيين المؤهلين والمعلمين المتخصصين بالفروع الآتية: (أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا، زايد، الشروق، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الأقصر الجديدة، أسوان الجديدة) للعام الدراسي 2024-2025.