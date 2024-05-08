وصول منتخبات الجمباز الفني بعد حصدهم البطولة الأفريقية بمراكش

وصلت اليوم الأربعاء منتخبات الجمباز الفني للكبار والناشئين إلى القاهرة بعد حصدهم على لقب البطولة الأفريقية التي أقيمت بمدينة مراكش المغربية خلال الفترة من ٣-٦ مايو ٢٠٢٤.

وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعده لقطاع البطولة؛ لاستقبال منتخبات الجمباز الفني للكبار والناشئين بعد حصدهم للقب البطولة الأفريقية التي أقيمت بمدينة مراكش المغربية خلال الفترة من ٣-٦ مايو ٢٠٢٤.

وحصدت البعثة المصرية المركز الأول في منافسات الكبار بإجمالي عدد ميداليات ٢٣ (١٠ ذهبية - ١١ فضية - ٢ برونزية ) وعدد ٢ مقعد مؤهل لأولمبياد باريس لصالح عمر العربي بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات الفردي وجني محمود الميدالية الذهبية في منافسات الفردي إنسات، وجاءت نتائج المنتخب الوطني للجمباز في منافسات الناشئين بحصد المركز الأول أيضاً باجمالي ميداليات ٢٤ ميدالية ( ١١ ذهبية - ١٠ فضية - ٣ برونزية ).

وبهذه النتيجة تحجز مصز مقعدين لفردي الجمباز الفني خلال البطولة بعد حجز منتخب الجمباز الإيقاعي 6 فى أوليمبياد باريس 2024 خلال منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي التي أقيمت في رواندا مؤخراً، ليصبح عدد مقاعد الجمباز المصري المشارك فى الأولمبياد 8 مقاعد حتى الآن.