الأهلي والترجي التونسي.. موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.



وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي ورقم 17 في تاريخ بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



في المقابل صعد الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق الفوز ذهابا بنفس النتيجة.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، والذي يجمع بين الأهلي والترجي، في نهائي أفريقي عربي خالص.

ويلعب الأهلي مع الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم 2024، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو على ملعب رادس بتونس، كما تقام مباراة العودة على استاد القاهرة الدولي يوم 25 مايو المقبل.



وكان آخر نهائي لدوري أبطال إفريقيا جمع بين الأهلي والترجي التونسي في 2018، ونجح فريق الترجي في حصد اللقب القاري بعدما قدم ريمونتادا في مباراة الإياب، واستطاع الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، بعد أن خسر في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.