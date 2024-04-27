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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كلاكيت ثالث مرة.. الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي
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يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2024 في نهائي عربي شمال أفريقي خالص. 

وتعتبر هذه المواجهة الثالثة بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث سبق أن تقابل المارد الأحمر مع باب سويقة في نهائي دوري الأبطال الأفريقي في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018.

وكانت المواجهة الأولى بين الأهلي والترجي عام 2012، وتوج الأهلي باللقب بعد التعادل 1-1 في إستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1.

وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3 ليحقق الترجي اللقب الأفريقي. 

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