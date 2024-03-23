أسماء الفائزين في المسابقة القرآنية المشتركة بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء

انطلقت المسابقة المحلية المشتركة في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده ، لأبناء محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في العناية بكتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه وبيان مقاصده، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، حيث تقدم للمسابقة (1141) متسابقًا للمشاركة في مستويات المسابقة المختلفة ، وذلك على النحو التالي :

• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 5 أجزاء : وتقدم لهذا المستوى (631) متسابقًا، وتمت الاختبارات الأولية والتصفيات النهائية ، والتي أسفرت عن فوز (296) متسابقًا في هذا المستوى .

• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء: وتقدم لهذا المستوى (230) متسابقًا، وتمت الاختبارات الأولية والتصفيات النهائية ، والتي أسفرت عن فوز (123) متسابقًا في هذا المستوى

• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم : وتقدم لهذا المستوى (152) متسابقًا، وتمت الاختبارات الأولية والتصفيات النهائية ، والتي أسفرت عن فوز (99) متسابقًا في هذا المستوى

• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم) : وتقدم لهذا المستوى (127) متسابقًا، وتمت الاختبارات الأولية والتصفيات النهائية ، والتي أسفرت عن فوز (115) متسابقًا في هذا المستوى .

ليصل عدد المتميزين والفائزين إلى (633) متسابقًا ، وسوف يكرم الفائزون في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة .

جدير بالذكر أن المسابقة ضمت إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عم يتساءلون) من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون) .

والفائزون في الكشوف التالية..

21

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