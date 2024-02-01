صور .. وزير الأوقاف يصل بورسعيد ويلتقي ممثلي 50 دولة بمسابقة القرآن الكريم

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، لحضور افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني المقرر لها غدا.

والتقي الوزير رؤساء المسابقات الدولية من عدد من الدول ووفود ممثلين عن 50 دولة مشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية والتي تقدم لها أكثر من 1500 متسابق، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف أن مصر دولة عظيمة ودائما هي مهد الحضارات ومجمع الأديان، لافتا الى أن المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني التي تقام بمحافظة بورسعيد، أصبحت واحدة من أهم المسابقات حول العالم، وباتت قبلة يأتي للمشاركة بها حملة كتاب الله من كل مكان علي أرض مصر المحروسة.

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