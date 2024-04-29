بالفيديو.. العقاد: مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية بـ«التأمين الشامل» ضروري

أكد الدكتور الدكتور محمد العقاد، مساعد المدير التنفيذي لشئون الأفرع وتطوير الخدمات بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، إضافة على إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.

جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات ورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل» وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

أشار العقاد فى تصريحات خاصة “البوابة نيوز”، إلى أن هذه الورشة تشهد مناقشة وصياغة المقترحات للمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص، واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ ونشرها في العالم أجمع،مؤكدا أن هيئة الرعاية الصحية بصدد البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الثانية ، وهوا ما يتطلب تظافر كافة الجهود من أجل تطبيق المنظومة من خلال الهيىة وأيضًا القطاع الخاص ، حتى يمكن خلق المنافسة من أجل توفير خدمات طبية أفصل للمواطنين .

يشار إلى أن فعاليات ورشة العمل التي والتى تستمر خلال الفترة من (28-30) إبريل الجاري، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان،وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.