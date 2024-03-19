68 متسابقا في اليوم الثاني لمسابقة الشباب والرياضة بمطوبس

اختتمت إدارة شباب مطوبس التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات التصفيات النهائية «للمسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم» والتي ينظمها مركز شباب خليج بحري برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تشمل عدة محاور وهى تلاوة وحفظ القرآن الكريم كاملاً أو نصفه أو ثلثه أو خمسة أجزاء، بالإضافة للأحادیث النبوية والثقافة الإسلامية و الابتهالات والإنشاد الديني.

وبلغ عدد المشاركين باليوم الثاني 68 مشاركا ومشاركة من أبناء مطوبس، وتشكلت لجنة المسابقة من ستة شيوخ من أوقاف مطوبس، على أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين بالحفل الذي يقيمه المركز يوم الأحد 14 رمضان.

تقام ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب خليج بحري، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب .

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