التحالف الوطني بالفيوم يعلن عن مواعيد أكبر مسابقة قرآن كريم

أعلنت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم، عن مواعيد واماكن اجراء اكبر مسابقة لحفظة القران الكريم، التي تضم كل قري ومدن المحافظة.



وتحري المسابقة في كل مراكز المحافظة ايام 8 ،9 ، 10، 11 رمضان، ففي مركز اطسا تجري المسابقة بقاعة نقابة المعلمين، ويبلغ عدد المتقدمين من مركز اطسا 22 بنين، 79 بنات، وفي مركز سنورس تقام بسنورس، وبلغ عدد المتقدمين من البنات 89 متسابقة، ومن البنين 280 متسابق، وفي مركز طامية تقام المسابقة بقرية عفيفي، بجوار مسجد التوحيد، وبلغ عدد المتقدمين 40 متسابق من البنين، 98 من البنات.



اما في مدينة ومركز الفيوم فتجري المسابقة بالمدينة الصناعية، بحوار شركة الكهرباء، وبلغ عدد المتسابقين من البنين 143 متسابق، ومن البنات 376 متسابقة، وفي مركز يوسف الصديق تحري المسابقة، وبلغ عدد المتسابقين من البنين 58 متسابق ومن البنات 152 متسابقة، وتحري المسابقة في مركز ابشواي، وبلغ عدد المتقدمين 23 متسابق من البنين و76 متسابقة من البنات.



يذكر أن المسابقة تحري في ثلاثة أقسام القسم الاول حفظة 10 اجزاء وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لهذا القسم عبر شبكة الإنترنت 106 من البنين، و256 من البنات، منا تقدم لنفس القسم لمستندات ورقية من البنين 117 متسابقا، ومن البنات 270 متسابقة.



فيما تقدم للقسم الثاني من المسابقة، حفظة 20 جزء عن طريق شبكة الإنترنت من البنين 77 متسابق، ومن البنات 226 متسابقة، فيما تقدم للمسابقة في نفس القسم بمستندات ورقية من البنين 41 متسابقا، ومن البنات 166 متسابقة.



وتقدم الي القسم الثالث من المسابقة، حفظة القرآن الكريم كاملا، عن طريق شبكة الإنترنت من البنين، 26 متسابق، ومن البنات 71 متسابقة، وتقدم الي نفس القسم بمستندات ورقية من البنين 24 متسابق، ومن البنات 72 متسابقة، ليبلغ إجمالي المتقدمين للمسابقة في كل الاقسام ولكافة المرق بنين وبنات 1427 متسابق ومتسابقة.



ويقوم علي تحكيم المسابقة في كل الاقسام وفي جميع المراكز لجان مشكلة من مديرية أوقاف الفيوم، وأمانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم جوائز مالية للمراكز الاولي، وتكريمات عينية لكل المتسابقين.

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