استشاري تخطيط عمراني: القاعدة الاقتصادية للمدن الجديدة مختلفة ومتنوعة

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية كان لديها الكثير من الأهداف الخاصة ببناء المدن السكنية الجديدة، وكان من بين تلك الأهداف اجتذاب المواطنين إلى حياة أكثر جودة.

وأكد الدكتور سعيد حسانين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الساعة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية حرصت على تقوية شبكة البنية التحتية في المدن السكنية الجديدة، وذلك حتى يكون بهذه المناطق الجديدة الكثير من الخدمات المجتمعية التي يحتاجها المواطن، هذا علاوة عن توفير الدولة الكثير من فرص العمل في هذه المدن الجديدة للمواطنين.

وأضاف في حديثه، أن المدن الجديدة القاعدة الاقتصادية الخاصة بها مختلفة ومتنوعة بصورة كبيرة، وبالتالي هذا التنوع أصبح عامل جذب شديد للمواطنين والمستثمرين، لذا يمكن القول أن المدن الجديدة كاملة الأركان وصالحة للعيش بصورة كبيرة.

وتابع: “توافر الخدمات في المدن السكنية الجديدة سبب الإقبال الكثيف عليها من قبل المواطنين والمستثمرين، حيث أصبحت تلك المدن أرض مناسبة للتطوير والاستثمار بها خاصة وأنها تمتلك بنية تحتية قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية الضخمة”.