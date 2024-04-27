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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رباعي مصري يشارك في فوز باوك اليوناني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للصم

توج نادي باوك مورياس
توج نادي باوك مورياس اليوناني بلقب الدوري
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توج نادي باوك مورياس اليوناني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للصم 2024، والتي أقيمت باليونان، بعد الفوز على باوك أثينا بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

بهذا الفوز توج نادي باوك مورياس اليوناني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للصم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بمشاركة الرباعي المصري حمادة فاروق ومحمد محمود ورضا عبد الوهاب ومحمد عبد الحميد في المباراة، فضلًا عن أن مدرب الفريق المدرب المصري عمرو وجدي.

خلال المباراة النهائية نجح حمادة فاروق في إحراز هدفين من الأهداف الثلاثة، ليسهم بشكل مباشر في تتويج فريقه باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

ويعد الرباعي المصري من أبرز اللاعبين في منتخب مصر لكرة القدم للصم.

كان مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، قد وافق على احترافهم في باوك مورياس اليوناني، ضمن استراتيجية اللجنة لدعم المواهب وإتاحة الفرصة أمامهم للتألق على المستوى العالمي.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

اللجنة البارالمبية المصرية نادي باوك مورياس اليوناني باليونان الدكتور حسام الدين مصطفي