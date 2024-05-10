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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا وإسرائيل أصبحتا معزولتين على الساحة الدولية

محمود الهباش
محمود الهباش
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قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحتا معزولتين تماما على الساحة الدولية، وذلك حسب تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار الهباش، إلى أن فلسطين تتقدم شيئا فشيئا على الساحة الدولية شريكا أساسيا في المنتدى الدولي، مطالبا بتنفيذ القانون الدولى والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وذكر أن دول العالم بأغلبية ساحقة تنحاز للحق الفلسطيني في الإقرار بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، حيث 143 دولة صوتت لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 دولة عن التصويت.

أمريكا إسرائيل الساحة الدولية