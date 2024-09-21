فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن هناك نحو 44 شهيدا فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ويستمر جيش الاحتلال في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 41 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، تزامنًا مع إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز السام.