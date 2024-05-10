روسيا: عضوية فلسطين الكاملة تصحيح جزئي لظلم تاريخي

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة فرصة لتصحيح ظلم تاريخي على الأقل جزئيا ضد الشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته.

وأضاف نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن قبول فلسطين في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن عواقب تصرفات إسرائيل، التي تغطيها الولايات المتحدة، سوف تظل محسوسة لسنوات عديدة، وسيحتاج الفلسطينيون إلى تظافر جهود هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وقال المندوب الروسي في كلمته: "نحن مقتنعون بأن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة العالمية من شأنها أن تساعد في تكافؤ المواقف التفاوضية مع إسرائيل التي حصلت على هذا الوضع الكامل المزيد منذ 75 عاما".

وأوضح أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يمثل "فرصة لتصحيح الظلم التاريخي، على الأقل جزئيا، ضد الشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته، والذي فقد عددا غير مسبوق من أرواح المدنيين خلال الأشهر السبعة الماضية".

وأكد المندوب الروسي أن بلاده تعتزم "التصويت لصالح هذه الوثيقة، تخليدا لذكرى المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا، والذين بسبب عجز المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة عن وقف إراقة الدماء، لم يعيشوا ليروا فلسطين تحصل على العضوية الكاملة".

كما دعا "كل من لا يبالي بمصيرهم (الفلسطينيين) ويناضل من أجل حقوقهم، أن يفعل الشيء نفسه".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الشهر الماضي، حق النقض "الفيتو" لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.