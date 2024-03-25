فلسطين.. 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزل في رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باسشتهاد 3 مواطنين فلسطينيين، وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة برهوم بمخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، استشهد 12 مواطنًا فلسطينيًا معظمهم من النساء والأطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا بدير البلح وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير غزالة قضاء جنين، وانتشرت قوات الاحتلال داخل القرية، كما داهمت عدة منازل وقاموا بالعبث بمحتوياتها وتخريبها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين شمال مدينة طولكرم، وانتشر الاحتلال داخل الشوارع في القرية، وأطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين، وأصيب طفلًا فلسطينيًا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين.