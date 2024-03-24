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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بوتين: على روسيا تعزيز مصالحها بغض النظر عن محاولات الغرب تشويه كل شيء

بوتين
بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه يتعين على روسيا تعزيز مصالحها الخاصة، بغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها الغرب تشويه كل شيء لصالحها.

وأضاف بوتين في مقابلة لمشروع بلجراد الوثائقي أجراها المدير العام لوكالة “تاس” الروسية أندريه كوندراشوف أن "كل شيء يتكشف دائمًا حصريًا لمصالحهم الغربية الخاصة.. يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار ونتصرف بناءً على مصالحنا بالطبع.. لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنهم قادرون على قلب أي موقف رأسًا على عقب لصالحهم، يجب أن نفعل ذلك بطريقة تلبي مصالح روسيا".

واستذكر بوتين على سبيل المثال، كيف كان رد فعل الغرب على الأحداث في يوغوسلافيا عام 1999 والوضع الذي تطور في أوكرانيا بعد عام 2014.

بوتين روسيا الغرب