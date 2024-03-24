طلب إحاطة لكشف المسئولين عن حادث استوديو الأهرام وصرف تعويضات عادلة للمتضررين

تقدم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن الحريق الذي اندلع في استوديو الأهرام، وامتد للعمارات المجاورة، مطالباً من الحكومة كشف جميع الملابسات والحقائق حول هذا الحريق الذى أصاب أهالي المنطقة بالفزع والرعب الشديد.

وطالب النائب أحمد عاشور، الحكومة بصرف التعويضات العادلة لكل المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة، حيث اندلعت النيران في أكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح، وكذلك بالكشف عن سبب الحادث والمسؤولين عنه، وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة، مؤكدا ضرورة تعويض المتضررين وإيجاد سكن بديل فورًا.