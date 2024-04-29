محافظ أسوان: قريبا وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل بقرية فارس بكوم أمبو

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعًا مع فريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر والممول من الاتحاد الأوروبى ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى للوزارة ، والفريق الاستشارى وفريق العمل بالمشروع ، فضلاً عن مجموعة من المستثمرين كممثلين للقطاع الخاص ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات تنفيذ مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية لمحافظة أسوان، التى من أبرزها مشروع تطوير نموذج مجمع متكامل للتمور وإعادة تدوير مخلفات النخيل .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على سعى المحافظة المستمر لفتح آفاق جديدة من الإستثمار فى كافة المجالات ، وخاصة فى ظل الدعم المتواصل والاهتمام الملحوظ من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الملف الهادف لخلق مناخ جاذب للفرص الاستثمارية المتنوعة ، ووسط متابعة دؤوبة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتعزيز الفرص الإقتصادية التى تساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية .

ولفت إلى أنه تم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو، ليتم قريباً وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل ، والذى سيحمل طابع الهوية البصرية للمحافظة، وليصبح براند عالمى مستقبليا، ويتكامل ذلك مع تخصيص موقع داخل المركز لتسويق ما يقوم به أبناء المحافظة من أعمال إبداعية وإبتكارية لمنتجات النخيل.

وقدم الدكتور خالد عبد الحليم شكره لمحافظ أسوان للدعم والتعاون المستمر مع وزارة التنمية المحلية لكل برامج التنمية بشكل مبدع وخلاق، وإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات الخدمية ليكون نموذج لباقى المحافظات.

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