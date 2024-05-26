ميناء دمياط يستقبل سفينة القمح الضخمة وادي طيبة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ،بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة منها السفينة ( WADI TIBA ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45949 طن تشمل : 7863 طن رمل و 487 طن علف بنجر و 1467 طن يوريا و 654 طن حديد تسليح و 1000 طن بودرة جبس و 3150 طن مولاس و 31328 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44638 طن تشمل : 10000 طن قمح و 12000 طن ذرة و 10200 طن خردة و 4450 طن حديد و 741 طن خشب زان و 4596 طن ابلاكاش و 2651 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1334 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 626 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2747 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 28541 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218646 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5609 حركة .

اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بخالص التهنئة والتحية لجميع الزميلات العاملات بميناء دمياط وقطاع النقل البحري المصرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرى والذى تحتفل به المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) فى 18 مايو ، ويقام هذا العام تحت شعار ( آفاق آمنة .. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية ) وهو الاحتفال الذى يؤكد دور المرأة المحورى فى صناعة النقل البحري ، مؤكداً على استمرار النهج الذى تنتهجه هيئة ميناء دمياط طبقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاهتمام بتقديم البرامج التدريبية المتقدمة وتطوير وتنمية القدرات المهنية لجميع الزميلات ، وتصعيدهن لتولى المناصب القيادية والإشرافية طبقاً للقوانين واللوائح فى مختلف إدارات الهيئة ، متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح .