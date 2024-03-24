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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

طلاب جامعة العريش يتألقون ويبدعون في ملتقى الإنشاد الديني بمعهد إعداد القادة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شاركت جامعة العريش في ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات لطلاب جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد المصرية الذي تمت إقامته في رحاب معهد إعداد القادة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/١٩م حتي ٢٠٢٤/٣/٢٢م تحت شعار " رمضان يجمعنا - الموسم الثاني ".


وضم فريق بفريق إنشاد ديني بجامعة العريش طلابا من جميع كليات الجامعة، وأبدع طلاب الجامعة، وأبهروا الحضور بعروض إنشادية رائعة. وقد حرص معالي الأستاذ الدكتور/حسن الدمرداش  رئيس الجامعة على مشاركة الجامعة في هذا الملتقى الذي يحث علي نشر رسالة السلام والمحبة، وغرس القيم الأصيلة في نفوس الشباب.
يأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على صقل وتنمية مواهب الطلاب، وزيادة وعيهم بالأحداث الجارية، وتعزيز انتمائهم الوطني.
 

الإدارة العامة لرعاية الشباب التحديات الاقتصادية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسن الدمرداش