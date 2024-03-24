طلاب جامعة العريش يتألقون ويبدعون في ملتقى الإنشاد الديني بمعهد إعداد القادة

شاركت جامعة العريش في ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات لطلاب جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد المصرية الذي تمت إقامته في رحاب معهد إعداد القادة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/١٩م حتي ٢٠٢٤/٣/٢٢م تحت شعار " رمضان يجمعنا - الموسم الثاني ".



وضم فريق بفريق إنشاد ديني بجامعة العريش طلابا من جميع كليات الجامعة، وأبدع طلاب الجامعة، وأبهروا الحضور بعروض إنشادية رائعة. وقد حرص معالي الأستاذ الدكتور/حسن الدمرداش رئيس الجامعة على مشاركة الجامعة في هذا الملتقى الذي يحث علي نشر رسالة السلام والمحبة، وغرس القيم الأصيلة في نفوس الشباب.

يأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على صقل وتنمية مواهب الطلاب، وزيادة وعيهم بالأحداث الجارية، وتعزيز انتمائهم الوطني.

