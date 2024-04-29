تأجيل محاكمة متهمي خلية القاهرة الجديدة

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وسكرتارية محمود شلبي محمد هلال تاجيل محاكمة 64 متهما وذلك علي خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة" لجلسة ٩ يونيو.

وفيما يخص العقوبة القانونية فقد جاء بقانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.