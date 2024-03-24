حصاد منافسات اليوم الأخير من كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

انتهت منافسات اليوم الأخير من كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي استضافتها شرم الشيخ بمشاركة 34 دولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وافتتحت منافسات اليوم، بمنافسات وزن 67 كجم، والتي شهدت تتويج المصرية فاطمة محروس بذهبية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 134 كجم، فيما توجت الكولومبية سيسليا فيرنانديز بفضية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 128 كجم، وحصدت النيجيرية ليسي اليجكالي برونزية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 125 كجم.

وفي منافسات وزن فوق 107 كجم رجال، نجح اليوناني أكاكي جينتيكرازكي في الفوز بذهبية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 236 كجم، وتوج بالفضية العراقي فارس العجيلي بعد رفع ثقل مقداره 230 كجم، فيما خطف المصري عمرو فاروق برونزية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 222 كجم.

وفي منافسات 68 كجم سيدات، توجت راندا تاج الدين بذهبية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 135 كجم، فيما حصدت النيجيرية لوفلينا واباجي فضية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 117 كجم، وجاءت البرونزية من نصيب البولندية بيتا جوانكواسكوا بعد رفع ثقل مقداره 108 كجم.

واختتمت منافسات البطولة، بمنافسة وزن 97 كجم رجال، والتي شهدت تتويج الأردني محمد خطاب بالذهبية بعد رفع ثقل مقداره 240 كجم، فيما جاءت الفضية من نصيب الكولومبي فابيو توريس بعد رفع ثقل مقداره 210 كجم، وتوج بالبرونزية الفرنسي رفيق ارابت وذلك بعد رفعه ثقل مقداره 190 كجم.

وتصدرت مصر الترتيب العام ب21 ميدالية متنوعة، بواقع 5 ذهبيات، 6 فضيات، و 9 برونزيات.

الذهب:

رحاب رضوان وزن 55

محمد صبحي وزن 88

صفاء حسن وزن 79

فاطمة محروس67

راندا تاج الدين 86

الفضة:

أميمة عمر وزن 50

حسن العطار وزن 80

نوال رمضان وزن 45

إيناس الجبالي وزن 41

محمد علي وزن 72

نادية فكري وزن 86

البرونز:

شريف عثمان وزن 65

مظهر تمام وزن 80

صباح عبدالفتاح وزن 55

محمود عطية وزن 72

أمل سليمان وزن 61

عادل الحوت وزن 59

أمل حنفي وزن 79

أماني الدسوقي 86

محمد السيد وزن 107

عمرو فاروق +107 .

وشارك منتخب مصر البارالمبي بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وضمت قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب .

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.