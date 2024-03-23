محمد أنور وأحمد عيد ضيوف حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب من الآخر"

يستضيف الفنان رامز جلال في برنامج "رامز جاب من الآخر" كل من الفنان محمد أنور والفنان أحمد عيد، بعد أذان المغرب مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تأتي الحلقة الثالثة عشر من برنامج "رامز جاب من الآخر" اليوم بعد استضافة 24 ضيفًا خلال الحلقات السابقة، من بينهم نجوم فن و كرة أبرزهم أحمد حسام ميدو وإمام عاشور و محمد ثروت و أوس أوس وعبد الله السعيد ومحمود كهربا وحمو بيكا و كزبرة وآخرين.

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وطارق لطفي، ومحمد أنور، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.