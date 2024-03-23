ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جولات ميدانية لرؤساء المراكز والمدن على محطات الوقود ومواقف السيرفيس بأسوان

متابعة إنتظام عمل
متابعة إنتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بناءًا على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاتهم الميدانية لمتابعة إنتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس حيث تسود بشكل عام حالة الاستقرار والهدوء داخل جميع المحطات والمواقف، مع التأكيد على السائقين من أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة، ورصد أى مخالفات للتعامل الفورى معها وذلك وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات وتطبيقها منذ أمس.

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان لمنع أى تجاوزات من بعض السائقين، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة، والإطمئنان من المواطنين أنفسهم على إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وكلف مديرية التموين بمواصلة تنظيم حملات التفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها، والتى تم توضيحها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة، فضلًا عن وضع لافتات إرشادية، موضحًا بها التعريفة الجديدة بكل موقف حتى يتسنى الإلتزام بها على الوجه الأكمل. 

IMG-20240323-WA0008
IMG-20240323-WA0008
IMG-20240323-WA0009
IMG-20240323-WA0009
IMG-20240323-WA0010
IMG-20240323-WA0010
IMG-20240323-WA0007
IMG-20240323-WA0007
IMG-20240323-WA0006
IMG-20240323-WA0006
IMG-20240323-WA0005
IMG-20240323-WA0005
IMG-20240323-WA0004
IMG-20240323-WA0004
محطات الوقود مواقف السيرفيس التعريفة الجديدة أخبار محافظة أسوان