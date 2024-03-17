محافظ الشرقية ينعى طالبة توفيت في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص يقل طلاب إحدى الجامعات الخاصة من أبناء محافظة المنوفية وذلك بالطريق الإقليمي اتجاه مدينة العاشر من رمضان ، والذي أسفر عن وفاة طالبة وإصابة 9 أخرين.

ونعى المحافظ وفاة إحدى الطالبات والتي لقت حتفها خلال حادث السير داعياً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

هذا وصرحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية بأن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام قد تلقت اخطارا ًمن مديرية الشئون الصحية يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن انقلاب سيارة ميكروباص تقل طلاب احدي الجامعات الخاصة وأسفر عن مصرع طالبة وإصابة 9 آخرين ، وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة العاشر لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن حالات الإصابة تنوعت ما بين بتر بالذراع وكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ليشدد محافظ الشرقية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

قدم المحافظ واجب العزاء والمواساه لأسرة الطالبة المتوفية داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء والعودة لأسرهم بسلام.

محافظ الشرقية ينعى وفاة طالبة في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

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