حادث مروع يؤدي إلى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بمدينة 6 أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا أودى بحياة شخص، وأصاب أربعة آخرين بجروح خطيرة، بعد تصادم مروع بين دراجة نارية "توك توك" وسيارة ربع نقل.

بدأت الأحداث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالحادث، حيث توجهت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، وفي الفحص الأولى تبين أن الحادث ناتج عن اصطدام قوي بين دراجة نارية من نوع "توك توك" وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن وفاة سائق التوك توك وإصابة أربعة أشخاص كانوا يستقلون السيارة بجروح خطيرة.

تم نقل جثة الضحية إلى ثلاجة المستشفى، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.