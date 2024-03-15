حصاد جامعة حلوان الأسبوعى.. تنظيم الاحتفالية الخامسة للبحث العلمي وبحث توسيع مجالات التعاون مع الجامعات السعودية

أعلن المركز الإعلامي لجامعة حلوان عن حصاد الجامعة خلال أسبوع حيث استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور منصور بن زايد الخثلان القائم بأعمال الملحقية الثقافية في مصر، لمناقشة توسيع مجالات التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية.

كما شهد مجمع الفنون والثقافة بالجامعة فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "أنت النجم" التي نظمتها إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ويأتي ذلك تأكيد على أهمية الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتعمل على صقل وتنمية المواهب والمهارات.

كما قدم الدكتور السيد قنديل، التهنئة إلى الطالب ياسين مصطفى لحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات 2024.

وفى إطار اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمي نظم قطاع الدراسات العليا البحث العلمي بالجامعة الاحتفالية الخامسة للبحث العلمي عن عام 2023، وتأتى تأكيدا على اهتمام وحرص جامعة حلوان بالارتقاء بالبحث العلمي تماشيًا مع خطة الدولة في دعم علمائها وتحفيز طاقات الباحثين.

كما نجح فريق من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم في الوصول إلى نهائيات مسابقة IMAGE2024 الدولية، وتمثيل مصر وقارة أفريقيا في مؤتمر الاجتماع الدولي لعلوم الأرض التطبيقية والطاقة الذي سيعقد في أغسطس 2024 بولاية تكساس الأمريكية.

وقد حققت جامعة حلوان المركز الثاني على مستوى جامعات القارة الأفريقية في المسابقة التي تنظمها الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول، وذلك بفضل فريق IBA من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وتجمع المسابقة بين جميع جامعات العالم المختصة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول.

كما شارك فريق كلية الحقوق جامعة حلوان في الفعاليات النهائية والختامية لمسابقة التحكيم التجاري الدولي المنظمة من خلال مركز التحكيم التجاري الدولي والمقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بدعم من منظمة الأونسيترال الدولية وهيئة الأمم المتحدة وجامعة east Anglia بانجلترا.

وتأكيدا على الدور المجتمعي لجامعة حلوان نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بمشاركة جامعات الإقليم (القاهرة، عين شمس، الأزهر، بنها) إطلاق القافلة الطبية التنموية المتكاملة الثالثة بالمركز الطبي ١ بحي الاسمرات.

ويأتي ذلك في إطار مجهودات تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لإطلاق القوافل الطبية التنموية المتكاملة للمناطق الأكثر احتياجا ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ٢٠٣٠ والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

كما نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ندوة بعنوان "مستجدات القطاع السياحي بمصر"، والقى الندوة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، حيث تناول أهم المستجدات التي طرأت على القطاع السياحي بمصر.

وأقامت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان الملتقى الثاني للخريجات، وتضمن الملتقى تكريم لبعض نماذج النجاح من خريجات الكلية، كما تم تكريم نماذج مشرفة أخرى من الخريجات، بالإضافة إلى تقديم الشكر والتقدير لفريق مبادرة "هي" وفريق "نحن"، والفتيات المشاركات في القوافل الخيرية والتنموية.

وعقدت ندوة تثقيفية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بعنوان سيكولوجية الإرهاب والتطرف، وتم مناقشة أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة التطرف والإرهاب، وتوضيح جهود الدولة المصرية في سبيل التصدي لمحاولات الإرهاب والتطرف.

كما نظمت كلية الآداب بجامعة حلوان ندوة بعنوان "كيف تبني مستقبلك دون مخاطرة؟ (الهجرة غير الشرعية)"، وتناولت عدة محاور مهمة، منها مخاطر الهجرة غير الشرعية، وخيارات بديلة لها، وقصص نجاح لشباب اختاروا طرقًا آمنة لتحقيق أحلامهم.