إحالة أوراق 3 متهمين أنهوا حياة سائق توك توك في الدقهلية للمفتي 

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية بإحالة أوراق 3 متهمين قتلوا سائق توك توك بقرية كفر أبو ناصر مركز دكرنس إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار اعدامهم، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ابريل المقبل للنطق بالحكم وذلك لقيامهم بالتربص لسائق توك توك حال سيره والتخلص منه لوجود سابقة خلافات بينهم.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وسام ماهر السيد، والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع بحبح، والمستشار السيد عبده منصور، وسكرتارية السيد مصطفى.



وتعود تفاصيل الواقعة الى 1 أكتوبر من عام 2023 بدائرة مركز دكرنس - محافظة الدقهلية، بقيام كل من: "السعيد ع.م.ص.ال"، "محبوس"، 20 عاما، مبلط، ومقيم كفر أبوناصر مركز دكرنس، و"عادل م.ص.ال"، "محبوس"، 33 عاما ، سائق توك توك، ومقيم كفر أبوناصر مركز دكرنس، و"محمود ن.ع.ال.ع" "هارب"، كون المتهمان الأول والثاني قتلا المجني عليه "أحمد محمد حامد محمد البرعي"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة "عصا"، وتربصا له بالمكان الذى أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية "توك توك"، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة"، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



كما حازوا وأحرز,ا بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" وأداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.