وكيل رياضة الدقهلية يستقبل وفد مؤسسة زايد لأصحاب الهمم.. صور

استقبل الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بالإنابة عن الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال جولته التفقدية لمراكز التخاطب بمحافظة الدقهلية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

جاءت الزيارة فى ختام جولة الوفد التفقدية بالمحافظات، لمراكز التخاطب، والتي تم إنشائها في ضوء مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ عام 2021، لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة" (ADQ).

كما جاءت فعاليات الزيارة لتقييم خدمات مراكز التخاطب للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري، وكذا التعرف على احتياجات ذوي الهمم، وذلك بهدف تطوير البرامج والخدمات المقدمة لتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

ضم الوفد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم(رئيساً للوفد)، و أسعد حواس الصديد مدير مكتب المشاريع بالمؤسسة، و محمد سالم الشبيبي مدير إدارة التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة، المهندس عبد الرحمن عيضه الجابري مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، محمود محمد الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات، نوال علي الشامسي مدير مكتب الإتصال والتسويق، معصومه السيد الهاشمي رئيس قسم الخدمات العامة، فاطمه عوض المعمري إداري بالمؤسسة.

تضمنت الجولة التفقدية مراكز التخاطب بمحافظة الدقهلية، مراكز التخاطب بمراكز شباب : ( مركز شباب سنتماي، مركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، مركز شباب نشا) بمحافظة الدقهلية حيث تضم المحافظه 4 مراكز تخاطب بالمرحلة الأولى، وهى : مركز شباب ميت شرف بدكرنس، ومركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين، ومركز شباب سنتماي بميت غمر، ومركز شباب نشا بنبروه، وبصدد إنشاء 2 مركز تخاطب بالمرحلة الثانية وهما: مركز شباب قولنجيل، ومركز شباب بدواي، ويتم تجهيزهما بأحدث الأجهزة والأدوات والأخصائيين لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم.

كما التقى أعضاء الوفد مسؤولي المراكز بمراكز التخاطب، وعدد من المستفيدين من الخدمات، واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطوير العمل، كما شاهد الوفد على الطبيعة جانب من تعامل فريق مركز التخاطب مع الحالات المتررده على المركز، مثمنين حرصهم علي تقديم خدمات مميزة للمستفيدين.

من جانبه أكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ورئيس الوفد، التزام المؤسسة بتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم، والعمل على دمجهم في المجتمع وتمكينهم من العيش الكريم، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير برامجها وخدماتها بشكل مستمر، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في مجال رعاية أصحاب الهمم.

في ختام الزيارة، قدم "الحميدان" الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على تعاونهم مع المؤسسة، مؤكداً استمرار التعاون لخدمة أصحاب الهمم في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، كما قدم الوفد الشكر والتقدير لمديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على حفاوة الاستقبال، وأشاد بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها مراكز التخاطب بالقري التي تم استهدافها بالمرحلة الأولى بالدقهلية.

رافق الوفد اثناء جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بالإنابة عن الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، و اشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، والدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، والدكتورة هدي أبوضيف، و عمر السيد مسئولى مراكز التخاطب بالوزارة، و أحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، و جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، و مجدي عبد السلام مديرإدارة شباب دكرنس، و السيد عوض الله عمر مديرإدارة شباب نبروه.

يذكر أن هذه الجولة التفقدية لوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالدقهلية تأتى برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

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