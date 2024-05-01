غرف فخمة للطلاب ومستشفى 7 نجوم.. آخر إنشاءات جامعة الجلالة الأهلية

كشف الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، تفاصيل وآخر تطورات إنشاء مستشفى الجلالة والتسهيلات المقدمة للطلاب.

وقال رئيس جامعة الجلالة الأهلية خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن مستشفى الجلالة تم إنشائه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن المستشفى مصنف 7 نجوم، ويضم 600 سرير، وفي صدد التجهيز له بعد إتمام عمليات الإنشاء.



ولفت الدكتور محمد الشناوي، إلى أن الجامعة بها 50 عيادة طب أسنان تعالج المواطنين بالمجان، قائلا: «في ناس بتجيلي من القاهرة بسبب السمعة التي اكتسبناها».



وأشار إلى أن الجامعة تقدم تسهيلات للطلاب وهيئة التدريس في تنقلاتهم، موضحا أنه تم التعاقد مع شركات كبرى لنقل الطلاب وهيئة التدريس والمرضى إلى الجامعة.



فيما يتعلق بالسكن والإقامة بالجامعة، أضاف الشناوي، أن الجامعة توفر ما يقارب من 5000 سرير في غرف فخمة للطلاب فضلا عن أن هناك طلاب يعملون داخل الجامعة ويحصلون على رواتب، لافتا إلى أن الجامعة تستهدف تخريج منتج مختلف لسوق العمل.

